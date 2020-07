IG Metall Doppelkrise für Auto- und Zulieferindustrie in Thüringen

Die Auto- und Zulieferindustrie in Westthüringen steht derzeit doppelt unter Druck. Bildrechte: dpa

Das bedeute: weiter viel Kurzarbeit, wachsende Liquiditätsengpässe. Kein Geld, um in den Wandel hin zur Elektromobilität - in die sogenannte Transformation - zu investieren. Besonders kämpfen müssten kleine und mittlere Betriebe mit wenig Eigenkapital. Da drohten auch Insolvenzen, fürchtet Köhlinger. Er sieht die Politik in der Pflicht, den Unternehmen zu helfen, die Transformation zu bewältigen. Die Industrie und die Beschäftigten brauchten "robuste Brücken in die Zukunft".