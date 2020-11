Im Eisenacher Ortsteil Hörschel ist am Donnerstag eine 71 Jahre alte Frau offenbar bei einem Kohlenmonoxid-Unfall ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wurde die Frau leblos in ihrer Wohnung in einem Zweifamilienhaus aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Drei weitere Hausbewohner, darunter ein Kind, wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.