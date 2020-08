Als eines von vier Thüringer Kulturdenkmälern erhält der Kunstpavillon in Eisenach Fördergelder vom Bund. Wie die Thüringer Staatskanzlei mitteilte, gehen an alle vier Objekte insgesamt 520.000 Euro. Die drei anderen geförderten Kulturdenkmäler stehen in Erfurt, Oldisleben (Kyffhäuserkreis) und Nordhausen. Die Bauten gelten als "National wertvolle Kulturdenkmäler". Am Eisenacher Kunstpavillon soll die Glasfassade restauriert werden.