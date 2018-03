An sein erstes Sommergewinns-Gespann von 1978 erinnert sich Hans-Jürgen Zilling noch gut: Leo und Blacky hießen die Shetlandponys, die damals den Wagen von Frau Holle zogen. Die Fotos hat er noch in einem Album. Und viele andere auch. Ob den Schmetterlingswagen, die Kutsche mit den Gästen aus den Partnerstädten, das Küken im Ei oder den Sommergewinns-Nachwuchs - vieles hat Zilling mit seinen Gespannen beim Festzug schon durch Eisenach bewegt. Warum er das tut? "Weil Sommergewinn eine ganz tolle Sache ist", sagt der 69-Jährige, "man ist so viel Idealist, da muss man dabei sein".

Hans-Jürgen Zilling zeigt in einem Fotoalbum Bilder aus früheren Tagen als Kutscher beim Sommergewinn. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Am Anfang war er noch in der LPG beschäftigt, später hat er mit der Familie in Behringen einen Ponyhof aufgebaut. Heute ist der 69-Jährige immer noch als Kutscher unterwegs. Er bietet Touren durch den Nationalpark Hainich an. Der liegt vor der Haustür und Hans-Jürgen Zilling hat sich zum Nationalparkführer ausbilden lassen. Sogar Rollstuhlfahrer kann er befördern - ein ganz besonderes Angebot. Besonders achtsam ist der erfahrene Kutscher auch beim Sommergewinn unterwegs. Das bedeutet Stress für Pferde und Kutscher. Denn es ist keine ganz einfache Aufgabe, die Pferde durch die zum Teil engen Straßen und das dichtgedrängte Publikum zu lenken. Am besten geht das mit älteren, erfahrenen Tieren, sagt Hans-Jürgen Zilling.