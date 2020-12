Gelingen soll dies mit dem "Wartburg Experiment". Drei Schriftsteller hat die Stiftung eingeladen zu vierwöchigen Aufenthalten auf der Wartburg: Katholik Martin Mosebach, Thea Dorn und Senthuran Varatharajah. In einem Arbeitszimmer in unmittelbarer Nachbarschaft zur Lutherstube sollen sie sich mit der Lutherbibel auseinandersetzen, sich von den Texten des Neuen Testaments und vom authentischen Ort "zu eigenem kreativen Schaffen anregen lassen", das sei der erhoffte "Zündfunke" sagt Seidel. Dabei sollen die Autoren Einblicke in ihren Schaffensprozess geben. Ein literarisches Symposium, Tischreden, Lesungen und Gespräche mit Schülern sind geplant.

Die Themen Sprache, Sprachkunst und Kultursprache will auch die evangelisch-lutherische Kirche in Eisenach als Brücke von 1521 in die Gegenwart nutzen. Das sei eine große Chance, sagt Superintendent Ralf-Peter Fuchs, weil das Thema so aktuell sei: Sprache, die "trennt, zerteilt und beschämt" - die aber auch verbinden könne.