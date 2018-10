Eisenach: Morddrohung vor Wahlkreisbüro RosaLuxx

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Morddrohung im Zusammenhang mit dem Jugend- und Wahlkreisbüro RosaLuxx in Eisenach. Vor dem Wahlkreisbüro der Thüringer Linken-Landtagsabgeordneten Kati Engel in Eisenach haben Unbekannte mit Kreide einen stilisierten Leichnam auf den Gehweg gezeichnet. Eine Polizeistreife habe den etwa drei Meter mal einen Meter großen Körperumriss am frühen Samstagmorgen entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.