Im Streit um die Zukunft der deutschen Opel-Werke springt die Bundesregierung den Arbeitnehmern zur Seite. Nach Angaben des Arbeitsministeriums sind Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem neuen Mutterkonzern PSA in Paris im Gespräch. Heil wolle, dass "alles Menschenmögliche"getan werde, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert würden, sagte eine Sprecherin. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verfolge die Gespräche genau, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Wolfgang Tiefensee Bildrechte: IMAGO Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagte am Freitag, nach seiner Einschätzung werden Deutschland und Frankreich gegeneinander ausgespielt. Die französische Konzernmutter PSA habe den französischen Werken bereits Investitionen zugesagt. Die deutschen Standorte spielten in diesem Investitionspaket dagegen keine Rolle. Tiefensee sieht daher - wie jetzt geschehen - vor allem die Bundesregierung in der Pflicht: "PSA gehört zum Teil dem französischen Staat. Und deshalb ist hier jetzt die Bundesregierung gefordert, um deutlich zu machen: so kann die deutsch-französische Achse nicht funktionieren, dass man auf Kosten der deutschen Standorte die französischen aufwertet."

Tod auf Raten für das Werk Eisenach?

PSA hatte im vergangenen Jahr versprochen, die mit der alten Opel-Konzernmutter GM geschlossenen Tarifverträge zu respektieren, das Werk Eisenach bis 2020 zu erhalten und dort zwei Modelle produzieren zu lassen. Inzwischen soll das Management aber von den Beschäftigten aller Opelwerke verlangt haben, auf die Tariflohnsteigerung ab April 2018 zu verzichten. Im Gegenzug bietet der Konzern an, dass in Eisenach künftig der Peugeot-Geländewagen "Grandland" vom Band laufen soll. Wirtschaftsminister Tiefensee sagte, er halte es für nicht hinnehmbar, dass PSA die bei der Opel-Übernahme gemachten Zusagen jetzt offenbar nicht einhalten wolle. Er könne die Wut der Beschäftigten verstehen. Am Freitag teilte der PSA-Konzern seinerseits mit, der Autobauer halte derzeit mit Unterstützung von PSA alle bestehenden Tarifverträge in der Produktion ein. "Jede andere Information wäre reine Spekulation."

Betrieb im Opelwerk Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer Für den Bau eines Geländewagens im Eisenacher Werk wären nur noch knapp 1.000 Mitarbeiter im Einschichtbetrieb nötig - 800 Jobs würden wegfallen. Das wäre aber ein Tod auf Raten für das Werk Eisenach, sagt Jörg Köhlinger, Chef des IG Metallbezirks Mitte: "Wir brauchen für das Funktionieren eines Automobilwerkes eine Mindestabsicherung im Zweischichtbetrieb. Und wenn nur ein Modell in Aussicht gestellt wird, ist das nur eine Auslastung einer Schicht. Das heißt, was Opel und PSA geboten haben, ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben."

Betriebsrat-Chef: Brutaler Druck auf Arbeitnehmer

Wolfgang Schäfer-Klug Bildrechte: dpa Insgesamt sollen nach dem Willen von PSA bei Opel 3.700 Jobs gestrichen werden. Opel-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Wolfgang Schäfer-Klug sprach von einem brutalen Druck auf die Arbeitnehmer. Bestehende Tarifverträge würden verletzt. Laut Schäfer-Klug würden im Werk Eisenach bei einem Wechsel auf den Peugeot-Geländewagen schon allein durch andere Produktionsabläufe hunderte Jobs wegfallen: "Wir haben in den GM-Architekturen eine Überkomplexität drin. Und in dem Moment, in dem man auf die PSA-Architektur wechselt, ist das gut für das Werk, weil es die Produktivität erhöht", sagte Schäfer-Klug. "Der Nachteil ist: es gehen Arbeitsplätze verloren. Für Eisenach würde das den Wegfall von 400 bis 450 Arbeitsplätzen bedeuten. Wir wären aber bereit, das in Kauf zu nehmen, das könnte man über sozialverträgliche Maßnahmen wie Vorruhestand, Altersteilzeit oder Abfindungen hinkriegen."

Keine Bestätigung von PSA und Opel

Der Kleinstwagen Opel Adam wird künftig nicht mehr in Eisenach gebaut. Bildrechte: MDR/Wolfram Klieme Von PSA und Opel gibt es bisher keine offizielle Bestätigung für die Abbaupläne. Opel-Chef Michael Lohscheller sprach über Twitter allerdings von einem guten Angebot. Die Pläne für die Werke Kaiserslautern und Eisenach seien sogar noch besser als das, was im Tarifvertrag festgeschrieben sei. Offenbar geht Opel davon aus, dass der für Eisenach geplante Peugeot-Geländewagen auf Dauer mehr Stückzahlen und damit mehr Zukunftssicherheit verspricht.



Die Landtagsfraktionen von Linke, SPD und Grünen warfen PSA Wortbruch vor. Die Opel-Konzernmutter müsse von ihrem Kahlschlag-Kurs Abstand nehmen. Die CDU-Fraktion erklärte, PSA müsse als ehrbarer Kaufmann zu seinen Absprachen stehen.