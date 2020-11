Sowohl in Eisenach als auch am Stammsitz in Rüsselsheim haben rund 200 Opelaner am Dienstag gegen weiteren Personalmangel demonstriert. 250 weitere Leute bräuchte Opel in Eisenach aus Sicht der Gewerkschaft, um die zweite Schicht aufzufüllen und vernünftig produzieren zu können. Doch würden keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Sie verlangten von der Konzernleitung PSA die Einhaltung gemachter Zusagen in Investition und Personal.

Betriebsratschef Bernd Lösche forderte Investitionen in das Eisenacher Werk. Bildrechte: MDR/Ruth Breer