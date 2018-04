Dem Opelwerk in Eisenach drohen erhebliche Einschnitte bei den Löhnen und beim Personal. Das sagte Uwe Laubach von der IG Metall Eisenach nach einer Betriebsversammlung im Eisenacher Werk am Donnerstag MDR THÜRINGEN.

Die Konzernführung von PSA fordere, dass die Beschäftigten aller deutschen Opelwerke in Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern auf die letzte Tariflohnerhöhung sowie auf Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten, sagte Laubach. Nur unter dieser Bedingung sei die Konzernführung bereit, den Standort Eisenach weiter zu betreiben. Laut Laubach wollen Opel und die französische Konzernmutter PSA in Eisenach künftig nur ein Modell im Einschichtbetrieb produzieren. Das wäre mit einer drastischen Reduzierung der Belegschaft von derzeit 1.800 auf unter 1.000 Mitarbeiter verbunden, so Laubach weiter.