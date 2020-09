Nachdem Opel in einem internen Schreiben betriebsbedingte Kündigungen in Betracht zieht, fordert die IG Metall nun vom Autobauer Vertragstreue. Die Gewerkschaft wertet das Verhalten als Drohung. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen wäre das Eisenacher Werk von den betriebsbedingten Kündigungen nicht betroffen. In Eisenach gibt es derzeit genug Arbeit – der Grandland X soll sich gut verkaufen. Opel möchte vor allem in Rüsselsheim Personal abbauen.