In Eisenach planen Beschäftigte, Gewerkschafter und Landespolitiker am Dienstag eine Aktion für den Erhalt des Opel-Werks. Nach einer Betriebsversammlung wollen sie am frühen Nachmittag vor das Tor der Autofabrik ziehen, in der derzeit noch die Kleinwagen Corsa und Adam gebaut werden. Zu der Kundgebung werden auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.

Ramelow sagte dem MDR vor den geplanten Protesten, bei der Übernahme von Opel durch Peugeot habe man darauf vertraut, dass die Franzosen ihr Wort hielten und der Standort Deutschland nicht zerschlagen werde. "Es kann nicht sein, dass Opel rausgekauft wird und dann als Verwertungsmarke international in Spanien oder in Polen, in England oder sonstwo produziert wird, aber in den deutschen Werken keine Kapazitätsauslastung mehr da ist", sagte der Ministerpräsident MDR AKTUELL.