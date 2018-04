Ticker zur Protesten bei Opel Eisenach

Unterstützung bekommen die Eisenach Opel-Beschäftigten auch von Mitarbeitern des Opel-Testzentrums in Rodgau-Dudenhofen. Auch vom Opel-Zentrallager aus Bochum sind Mitarbeiter wie Steffen Reichelt in Eisenach. Er sagt: "Wir sind hier weil es notwendig ist, dass alle Standorte in Deutschland zusammenhalten. Das was in Eisenach passiert, betrifft uns alle. Wenn wir diesen Kampf gemeinsam führen, sind wir auch PSA überlegen. Wir werden die Angriffe auf unsere Tariflöhne abwehren. Ich bin nicht bereit was abzugeben. Wir kennen das aus Bochum, uns wurde viel versprochen und am Ende doch das Werk geschlossen."



Derzeit läuft noch die nichtöffentliche Betriebsversammlung.