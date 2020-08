Der Autohersteller Opel fährt die Produktion in seinem Werk in Eisenach weiter hoch. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Montag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN entsprechende Zeitungsberichte. Opel-Chef Michael Lohscheller hatte in einem Interview mit der Zeitung Thüringer Allgemeine angekündigt, dass ab Herbst in Eisenach wieder im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden soll. Grund sei die steigende Nachfrage.

Opel-Fertigung in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer