Vor einem "Tod auf Raten" warnte auch Eisenach Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) angesichts derzeit großer "Verunsicherung". Zugeständnisse könne es nur im Tausch gegen Sicherheit geben. Eisenach wolle eine Allianz für die Fabrik gründen, um zu zeigen, dass die ganze Region hinter dem Opel-Werk stehe.

An der Kundgebung beteiligten sich Mitarbeiter der Opel-Standorte Eisenach, Bochum, Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim.

Ramelow: Neue Gespräche über Opel-Werke nötig

Ramelow sagte dem MDR vor den geplanten Protesten, bei der Übernahme von Opel durch Peugeot habe man darauf vertraut, dass die Franzosen ihr Wort hielten und der Standort Deutschland nicht zerschlagen werde. "Es kann nicht sein, dass Opel rausgekauft wird und dann als Verwertungsmarke international in Spanien oder in Polen, in England oder sonstwo produziert wird, aber in den deutschen Werken keine Kapazitätsauslastung mehr da ist", sagte der Ministerpräsident MDR AKTUELL.