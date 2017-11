In Rüsselsheim stellt Opel am Donnerstagvormittag einen sogenannten Zukunftsplan vor. 100 Tage nach der Übernahme durch den französischen Autokonzern PSA soll das Unternehmen aufzeigen, wie es wieder Gewinne machen will. Nach den Vorgaben des neuen Eigentümers soll das bis 2020 erreicht werden. PSA will auch, dass die Opel-Fahrzeuge umweltfreundlicher werden. Es wird erwartet, dass beide Unternehmen künftig stärker zusammenarbeiten und Opel vermehrt französische Technologie nutzen wird.

In Eisenach soll bald der Mokka gebaut werden. Bildrechte: Opel Deutschland

Die Arbeitsplätze bei Opel in Deutschland sind bis Ende 2018 sicher. Ein Tarifvertrag schließt betriebsbedingte Kündigungen aus. Das gilt auch für die mehr als 1.800 Mitarbeiter in Eisenach. Dort gab es zuletzt Unsicherheit, ob wie zugesagt das neue Modell Mokka X künftig in Thüringen gebaut werden soll. Im Sommer hatte Opel die vorbereitenden Arbeiten unterbrochen. Ende September hatte Opel-Chef Michael Lohscheller sich mit deutlichen Worten zum Standort bekannt. Eisenach werde auch künftig ein wichtiger Bestandteil des Opel-Produktionsnetzwerks bleiben. Momentan werden in Eisenach noch die Modelle Adam und Corsa gebaut.



Der französische Autobauer PSA hat Opel und Vauxhall für 1,3 Milliarden Euro vom US-Autokonzern General Motors übernommen. Opel-Chef Michael Lohscheller kündigte bei der offiziellen Übernahme Anfang August das Sanierungskonzept "binnen 100 Tagen" an. Opel und Vauxhall haben zusammen 38.000 Mitarbeiter, rund 18.000 davon arbeiten für Opel in Deutschland.