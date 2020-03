Vielleicht liegt es an der Regierungskrise in Thüringen, dass dieser Tag nicht mit einer Feststunde in der Werkshalle begangen wird. Denn eigentlich hat Opel etwas zu feiern: In Eisenach produziert das Unternehmen erstmals in Deutschland ein Hybrid-Fahrzeug, Teil der Elektrifizierungs-Offensive des Konzerns. Das Auto verbinde verschiedene Welten, sagt Opel-Chef Michael Lohscheller: das rein elektrische Fahren mit einer "starken Systemleistung" von 300 PS, beide Motoren zusammengenommen, und dem Vierradantrieb. Außerdem hilft das Hybridmodell, den Flottenverbrauch und die CO2-Werte des Herstellers zu senken - und damit die Anforderungen der EU an die Autobauer zu erfüllen. Andernfalls drohen empfindliche Strafzahlungen.

Wichtigste Aufgabe: Produktionsmenge täglich steigern

"Produktionsmenge schnell steigern": Opel-Chef Michael Lohscheller in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer Mit genauen Zahlen zum Produktionsziel in Eisenach hält sich Michael Lohscheller zurück. Nur so viel: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100.000 Grandland X verkauft. Der Trend für die kompakten SUV sei positiv, er rechne mit weiterhin steigenden Auftragseingängen. Deshalb, und das betont der Manager gleich mehrfach, sei es jetzt die wichtigste Aufgabe, die vollen Auftragsbücher möglichst schnell abzuarbeiten. Er erwarte, dass in Eisenach täglich die Produktionsmenge gesteigert wird, so Lohscheller.

Betriebsrat fordert Elektrofahrzeug und dritte Schicht

Von einem "wichtigen Schritt in die Zukunft des Werkes" spricht der Betriebsratsvorsitzende Bernd Lösche. Der Plug-in-Hybrid sei eine Übergangstechnologie zur Vollelektrifizierung. Wenn man bei der E-Mobilität dabei sein wolle, gehöre dieser Schritt dazu, sagt er. Doch erst ein richtiges Elektrofahrzeug sei ein Produkt, das das Werk längerfristig absichere - genau dies fordert Lösche im Namen der rund 1.400 Mitarbeiter vom Management. Außerdem drängt der Betriebsratschef darauf, die dritte Schicht im Werk wieder einzuführen. Man brauche "viel Produktionsvolumen, um die Fixkosten auf viele Autos zu verteilen", sagt er. Wettbewerbsfähig sei Eisenach auch im Zweischichtbetrieb, aber internationale Spitzenwerte ließen sich nur mit drei Schichten erreichen.

Geländewagen exklusiv aus Eisenach?

Produktion des Grandland X in Eisenach Bildrechte: MDR/Ruth Breer Mehr Volumen würde Lösche gern von den Kollegen in Frankreich übernehmen. Im Werk Sochaux wird bisher schon der Grandland produziert, dort läuft er vorerst weiter parallel vom Band. Ein Modell exklusiv für Eisenach, das sei den Beschäftigten noch unter Regie der früheren Konzernmutter General Motors in einem Tarifvertrag zugesagt worden, sagt Lösche. Damals ging es um den Mokka - jetzt um den Grandland. Den Tarifvertrag hatte der französische Konzern PSA beim Einstieg bei Opel mit übernommen. Opel-Chef Michael Lohscheller hält sich auch da bedeckt. Man müsse sehen, was der Markt verlangt und dann schauen, "wie wir das managen". Das "große Volumen" werde in Eisenach produziert. Aber zunächst einmal müsse Eisenach die Produktionszahlen steigern. Ein Lob für die Belegschaft gab es nebenbei auch: Den Anlauf des Grandland habe die Mannschaft trotz aller Tücken "sehr sehr gut gemacht".