Kurz nach der Deutschen Einheit lief in Eisenach der erste Opel vom Band. In einer Komponentenfertigung bauten 200 Mitarbeiter das Modell Vectra. Für das Unternehmen eine Art Test für eine Großinvestition, den Werksneubau in Thüringen. Für die ersten Beschäftigten war es ein Sprung in kaltes Wasser. Bei einem Opel-Stammtisch in Eisenach erinnerten sich am Montagabend Zeitzeugen an die Anfänge im Jahr 1990 - aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.