Lösche sagte, für junge Leute gebe es jetzt bessere Perspektiven, in das Unternehmen hineinzukommen, für ältere sei der Weg aus der Arbeit leichter geworden. Außerdem soll ein Qualifikations- und Weiterbildungsprogramm aufgelegt werden. Die Eckpunkte sind nach Lösches Angaben ein Zwischenstand, sie müssen noch in einen Tarifvertrag übertragen werden. Opel hatte am Dienstagmittag die verlängerte Beschäftigungssicherung bekannt gegeben, verbunden mit der Streichung weiterer 2100 Stellen . Der befürchtete harte Sanierungskurs in Eisenach bleibt dabei aus.

PSA hatte Opel im August 2017 mit rund 19.000 Arbeitsplätzen in den deutschen Werken übernommen und eine Jobgarantie bis Mitte 2023 abgegeben. Seitdem haben rund 6800 Beschäftigte einem vorzeitigen Ausstieg zugestimmt, der aber noch nicht bei allen erfolgt ist. Auch wurde ein Teil des Rüsselsheimer Entwicklungszentrums an den Dienstleister Segula verkauft. Opel hatte die Zahl der Beschäftigten am Jahresende 2018 auf 30.430 in Europa beziffert, davon 16.500 in Deutschland. Aktuell sind laut IG Metall in Deutschland noch knapp 15.000 Mitarbeiter an Bord.