Eisenach Opel startet Produktion des Grandland

Vom Kleinwagen-Werk zum Bau eines Geländewagens: Bei Opel in Eisenach läuft am Mittwochmittag das neue Modell "Grandland X" offiziell vom Band. Das Werk wurde dafür zehn Wochen lang umfassend umgebaut. Für Opel-Chef Michael Lohscheller ein wichtiger Tag: das erste deutsche Werk werde "umgestellt auf die Zukunft", sagte er bei einem Empfang am Mittwochabend.

Der Grandland X wird jetzt in Eisenach produziert. Bildrechte: dpa

In Eisenach liefen bis Mai die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Das neue Modell, der SUV Grandland X, ist deutlich größer und schwerer. Das stellt höhere Anforderungen an die Anlagen im Werk. Außerdem wird in Eisenach eine Plattform des französischen Mutterkonzerns Groupe PSA genutzt.



Die Produktionslinien wurden verkürzt, mehr als 400 Roboter im Rohbau versetzt, umprogrammiert oder neu installiert. Ein Teil der Lackiererei wurde automatisiert. Durch den Umbau und die neue Plattform steige die Effizienz, so das Unternehmen. Die Produktionskosten würden sinken.