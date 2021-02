Fehlende Halbleiter bremsen den Autobauer Opel in seinem Eisenacher Werk aus. Ab Donnerstag plant der Autobauer nach Informationen von MDR THÜRINGEN deshalb Kurzarbeit. Diese soll mit der Spätschicht am Donnerstag beginnen.

Kurzarbeit sei beantragt, bestätigte ein Opel-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage am Hauptsitz in Rüsselsheim: "Unsere Planungen umfassen derzeit diese Woche." Über die weitere Produktion werde jeden Tag neu entschieden - abhängig von der Verfügbarkeit der Teile.

Problem trifft neben Opel auch Volkswagen

Grund sind fehlende Steuergeräte für Airbags. Zunächst hatte Volkswagen über das Problem geklagt, wenig später folgten andere Hersteller. Von den Lieferengpässen sei bei Opel derzeit nur das Thüringer Werk mit seinen etwa 1.360 Mitarbeitern betroffen. In Eisenach wird derzeit der Opel/Vauxhall Grandland X einschließlich der Plug-in-Hybridvarianten produziert. Wie viele Mitarbeiter in Eisenach in Kurzarbeit geschickt werden, ist nicht bekannt.

Nachfrage in Corona-Krise eingebrochen