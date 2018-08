Opel in Eisenach produziert mit vollem Tempo

Am Montagmorgen waren die Mitarbeiter der Frühschicht lediglich über die weitere Planung informiert worden. Danach konnten sie wieder nach Hause gehen. In dieser Woche ruhen noch die Bänder bei Opel Eisenach. Dort werden derzeit der Kleinstwagen "Adam" und der dreitürige "Corsa" hergestellt.

Das Innere des Werks. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie ein Unternehmenssprecher zuletzt mitteilte, sind die ersten kleineren Schritte zum Produktionswechsel angelaufen. Anstatt beider Kleinwagenmodelle werde in Eisenach ab 2019 der große Geländewagen "Grandland" gebaut - und zwar im Zweischichtbetrieb. Die derzeitige Produktion des "Adam" und "Corsa" werde davon nicht beeinflusst. Der Grandland soll künftig auch in einer Hybridversion in Eisenach vom Band rollen.



Im Zuge der Neuausrichtung von Opel will Neueigentümer PSA die Belegschaft in Eisenach um 450 Beschäftigte reduzieren, allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen. Bisher beschäftigte Opel in dem Werk 1.800 Mitarbeiter.