Opel-Krise: Zulieferer bangt um Aufträge und Arbeitsplätze

Opel Eisenach hat nach Angaben des TVS-Betriebsrats seit 20 Jahren Aufträge an das Werk ausgelagert. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Autobauer in der Adam-Opel-Straße. Die Aufträge seien alle fünf Jahre neu vergeben worden, dabei habe Opel stets die Preise gedrückt. Die Belegschaft habe einzelne Module wie die Lenksäule oder Kabelsätze vorgeschraubt und "just in time" an das Band im Opelwerk geliefert. In den 20 Jahren habe sich der Name und Eigentümer der Firma mehrfach geändert von Mackie, Panopa, Schnellecke zu TVS Supply Chain Solution. In den vergangenen Monaten habe Opel sechs Module abgezogen und ins eigene Werk verlegt. Für die Zukunft sei das "Insourcing" von weiteren zwei Modulen geplant.