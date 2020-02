Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt sah die gelbe Konkurrenz "auf dem richtigen Weg - in die Bedeutungslosigkeit." Fraktionschef Dirk Adams hielt sich an eines der Markenzeichen des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich: Wenn ein Politiker in Cowboystiefeln wie ein Comic-Held in die Staatskanzlei einreite, "ist es nur gut, dass er schneller zurücktritt als Lucky Lukes Schatten schießen kann".



Bei den drei Reden auf der Bühne im Ambiente der 20-er Jahre ließ vor allem Adams kein gutes Haar am scheidenden CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring. Die Leute hätten es satt, Mohring zu sehen, der kein Wort halte, aber immer drei Eisen im Feuer. "So viel Unklarheit war noch nie in Thüringen. So viel Unklarheit war noch nie in dieser Thüringer Union."