Trockenheit und wilder Müll Eisenach - Sorge um Mariental und Drachenschlucht

Getroffen hat es nach ihren Angaben auch einen Standort der Türkenbundlilie: Dort führt jetzt ein schmaler Weg entlang. Wenn jetzt in der Corona-Krise Menschen ihren Urlaub lieber in Deutschland verbringen, befürchtet sie, dass sich die Situation in den Sommerferien noch verschärfen könnte.

Der normale Wahnsinn

Revierförster Stefan Wichmann kennt das Problem. Ob erster Mai, Himmelfahrt oder Pfingsten: Schon immer sei an Feiertagen rund um die Drachenschlucht besonders viel los: "Der normale Wahnsinn, ich kenne es nicht anders", sagt er.

Revierförster Stefan Wichmann kennt die Drachenschlucht gut. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Mit dem illegalen Müll, den Schäden an Flora und Fauna müsse man leben. Das Forstamt lasse jede Woche den Müll aus der Schlucht räumen. Ein gesellschaftliches Problem, so Wichmann: In Skandinavien beispielsweise sei Müll im Wald kein Thema. "Wir müssen entweder akzeptieren, dass die Leute hier spazieren gehen, oder die Drachenschlucht zumachen", sagt der Förster – und bittet Antje Gössel, ein Schild zu entfernen, das die Initiative am Weg im Mariental aufgehängt hat, um die Wanderer auf das Müllproblem aufmerksam zu machen. Er hänge auch kein Schild in ihren Garten – und letztlich sei das ebenfalls Müll.

Schilder aufstellen und Wege absperren

Natürlich seien die frischen Trampel- und Kletterpfade "doof", räumt Wichmann ein. Und natürlich sei es auch schade, wenn die Türkenbundlilie nicht mehr dort wächst. Sie stehe allerdings nicht auf der "Roten Liste" der bedrohten Arten. Und was könne man tun, um das zu verhindern? Antje Gössel wünscht sich, dass mehr Schilder aufgestellt werden und dass wilde Pfade zeitweise abgesperrt werden, damit sich die Natur erholen kann. Der Revierförster ist skeptisch, ob das etwas bewirkt. Mehr Sorgen als die Besucher macht ihm der Klimawandel. Immer mehr Bäume in der Schlucht sterben, selbst Moos vertrocknet schon an den Felswänden.

Kontrollen des Ordnungsamtes

Die Eisenacher Stadtverwaltung sieht für das Parkproblem an der Drachenschlucht keine Lösung: Es gibt keine weitere Flächen, heißt es.

Die Schlucht ist ein beliebtes Ausflugsziel Bildrechte: MDR/Ruth Breer Allerdings würden die vorhandenen Wanderparkplätze im Mariental nur bedingt genutzt, weil viele am liebsten bis dicht vor die Drachen- und die Landgrafenschlucht fahren würden. Schilder und Papierkörbe seien aufgebaut worden. Verschmutzung gebe es aber nicht nur an der Drachenschlucht. Das Ordnungsamt kontrolliert nach Angaben der Stadt diesen Bereich täglich bis auf sonntags – allerdings nur bis zum Eingang zur Schlucht.

Ranger für die Drachenschlucht

Mit einem Lösungsvorschlag hat SPD-Stadtrat Jonny Kraft jetzt für Diskussionen gesorgt: Er will im Stadtrat beantragen, dass die Verwaltung gemeinsam mit dem Forstamt nach Möglichkeiten suchen soll, Ranger-Stellen für die Eisenacher Schluchten zu schaffen.

Die Initiative "Sauberes Mariental" weist am Wanderweg auf das Müllproblem hin. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Diese Ranger könnten auch Führungen anbieten und Projekte mit Schulklassen. Sie könnten auch eine Attraktion sein, sagt Kraft – und denkt an Fotos der Besucher mit einem Ranger. Ähnliche Pläne habe es bereits beim Forstamt gegeben, sagt Stefan Wichmann. Kraft betont, es gehe nicht darum, die Besucher zu reglementieren oder die Drachenschlucht zu sperren. Aber die Gäste müssten besser hingeleitet werden – und sie sollten auf den besonderen Wert der Schluchten hingewiesen werden. Es wird jetzt gemeinsam nach Lösungen gesucht. Bereits am kommenden Montag befasst sich eine größere Runde mit verschiedenen Behörden mit der Drachenschlucht.