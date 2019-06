6,5 Millionen Euro hat das Logistikunternehmen Raben in eine neue Halle am Standort Eisenach investiert.

Das Logistikunternehmen Raben hat seinen Standort in Eisenach erweitert. Für 6,5 Millionen Euro entstanden eine Halle mit Hochregallager, ein neues Bürogebäude und eine Werkstatt mit Lkw-Waschanlage. Damit hat der Dienstleister seine Lagerkapazität um 40 Prozent erweitert. Raben habe sich auf einen steigenden Bedarf an Lagermöglichkeiten und Dienstleistungen eingestellt, so Niederlassungsleiter Peter Jacobs.

Der Vorsitzende der Raben Group, Ewald Raben, bezeichnete den Standort als Herzstück. Es sei der zentrale Umschlagspunkt für alle nationalen und zum Teil auch für internationale Verkehre, sagte er MDR THÜRINGEN. Von allen anderen 33 deutschen Standorten werden bis zum Abend Waren angeliefert und in der Nacht umgeschlagen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt in Eisenach 165 Mitarbeiter, in Deutschland 3.100 und in ganz Europa knapp 10.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2011 hatte Raben den Standort von Wincanton übernommen. In Thüringen betreibt das Unternehmen eine weitere Niederlassung in Korbußen im Landkreis Greiz.