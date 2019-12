Eisenach Polizei sucht bewaffneten Mann - Frau in Geschäft bedroht

In Eisenach hat ein Mann ein Haushaltsgeschäft ausgeraubt und eine Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht. Nach Polizeiangaben war der Unbekannte am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr durch den Hintereingang ins Geschäft in der Unteren Predigergasse gelangt und zwang die Frau, Bargeld aus dem Tresor zu holen.

In Eisenach hat ein bewaffneter Mann ein Geschäft überfallen. (Symbolfoto) Bildrechte: IMAGO