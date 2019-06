Eisenach Raucher verursacht Feueralarm in ICE

In einem ICE der Deutschen Bahn ist am Sonntagmittag auf der Fahrt nach Eisenach Feueralarm ausgelöst worden. Nach Bahn-Angaben war der Schnellzug auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Berlin. Als der Zug in Eisenach wieder anfuhr, schlug die Brandmeldeanlage an. Der Zug stoppte in Eisenach, wobei ein Teil der Wagen noch im Bahnhof zum Stehen kamen. Die rund 500 Reisenden mussten aussteigen. Die Feuerwehr durchsuchte den Zug, fand aber kein Feuer.