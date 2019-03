Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke) hat die Entscheidung des Eisenacher Stadtrats für eine Fusion mit dem Wartburgkreis begrüßt. Das sei ein großer Schritt für die Wartburgregion, sagte er MDR THÜRINGEN. Damit würden Fehler der Vergangenheit korrigiert und ein guter Weg beschritten. Hoff dankte allen, "die über Kreis- und Parteigrenzen hinaus gedacht und gehandelt haben". Hoff und der Innenstaatssekretär Uwe Höhn (SPD) hatten sich in den vergangenen Monaten um eine Einigung bemüht. So hatten die beiden Politiker vor wenigen Tagen die Stadträte von Linken, SPD und Grünen gebeten, für den veränderten CDU-Entwurf zur Fusion zu stimmen.

Eisenach hat rund 42.000 Einwohner. Mit der Fusion würde die Wartburgstadt ihren Status als kreisfreie Stadt verlieren. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Auch Landrat Reinhard Krebs zeigte sich erfreut über den einstimmigen Beschluss des Eisenacher Stadtrats. Nach der Sitzung am Dienstagabend sagte er MDR THÜRINGEN, das sei ein Erfolg für die Stadt und die ganze Region. Wenn beide Seiten bei den nächsten Aufgaben weiter so an einem Strang zögen, dann sei einiges zu schaffen - und die Bürger könnten stolz darauf sein.



Der Kreistag hatte dem Zusammenschluss mit der Stadt Eisenach bereits im August 2018 zugestimmt. Eine erste Abstimmung im Eisenacher Stadtrat scheiterte im Dezember. Wirksam werden soll die Fusion im Jahr 2022. Ein Grund für den Zusammenschluss ist, dass Eisenach seit vielen Jahren Probleme hat, nötige Ausgaben zu finanzieren. Für die Fusion hatte das Land eine Finanzspritze von 42 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Formal verliert die Wartburgstadt bei einer Aufnahme in den Kreis ihren Status als eine von bisher sechs kreisfreien Städten in Thüringen. Eisenach hat rund 42.000 Einwohner.