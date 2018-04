Der kriselnde Autobauer Opel plant laut Gewerkschaftsinformationen einen massiven Personalabbau in seinem Montagewerk Eisenach. Die IG Metall beharrt aber darauf, dass PSA an frühere Produktionszusagen des alten Eigentümers General Motors gebunden sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwoch den Konzern PSA gemahnt, gegebene Zusagen einzuhalten.

Dafür werde sich die Bundesregierung einsetzen, sagte Merkel nach einer Konferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten im sachsen-anhaltischen Bad Schmiedeberg. "Wir erwarten jetzt erstmal von dem Unternehmen, dass es all das, was es versprochen hat im Zusammenhang mit der Übernahme, auch einhält", sagte Merkel. Das Wirtschafts- und das Arbeitsministerium führten bereits Gespräche mit den betroffenen Opel-Standorten.

Die Bundesregierung fühlt sich zusammen mit den Landesregierungen in der Pflicht, das ihre zu tun, um zu helfen. Bundeskanzlerin Merkel

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat den neuen Opel-Mutterkonzern PSA vor dem Bruch von Verträgen gewarnt. Der SPD-Politiker sagte, entsprechende Pläne seien seitens des Unternehmens nie offiziell kommuniziert worden. Sollten sich diese Pläne bestätigen, wäre das ein eklatanter Bruch aller Absprachen und Verträge. Dies werde auf massiven Widerstand der Beschäftigten, der Gewerkschaften und des Landes treffen.

Bodo Ramelow Bildrechte: dpa Auf die Berichte über massive Personalabbaupläne beim kriselnden Autobauer Opel hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) mit Bestürzung reagiert. Ramelow schrieb am Mittoch beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Keine guten Nachrichten, denn wenn es so kommt, dann hat PSA den Tarifvertrag zur Standortsicherung zerstört."

Opel wird Thema im Thüringer Landtag

Die Thüringer LINKE fordert von PSA die Einhaltung gemachter Zusagen. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte, die Stellen sollten langfristig gesichert sein und ein neues Modell zusätzlich ab 1. Januar 2019 gebaut werden. Die Tarifsteigerungen in der Metall- und Elektroindustrie scheine PSA jetzt als Vorwand nutzen zu wollen, um die Zusagen zu brechen. Das wäre Erpressung. DIE LINKE werde wie bei Coca Cola in Weimar, Siemens in Erfurt und bei anderen Unternehmen an der Seite der Beschäftigten stehen.

Katja Wolf Bildrechte: Katja Wolf Auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (DIE LINKE) forderte von PSA das Einhalten gemachter Zusagen. Wolf sagte MDR THÜRINGEN, Entlassungen oder gar Werksschließungen seien keine Option. Das Eisenacher Opelwerk müsse ausgelastet sein, die Beschäftigten bräuchten Sicherheit. An der Zukunft Opels hänge auch die Zulieferindustrie mit vielen Arbeitsplätzen, die es zu erhalten gelte, sagte Wolf weiter.