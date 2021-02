Oberbürgermeisterin Katja Wolf sieht noch einen weiteren Grund, warum die rechtsextreme Szene in Eisenach so gut Fuß fassen konnte. Sie erinnert an die Enttäuschungen in der Nachwendezeit, an das Aus für das Automobilwerk, mit dem sich so viele in der Region identifiziert hatten. Eisenach sei - "und das finde ich gerade charmant" - im besten Sinne eine klassische Malocherstadt mit starkem Industriearbeiter-Kern. Da fehlten das Bürgertum wie in Weimar oder die Intellektuellen wie in Jena, sagt sie. In den vergangenen Jahren, die von einer leeren Stadtkasse geprägt waren, seien die Menschen in Eisenach permanent von der Politik enttäuscht worden: