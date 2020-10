"Die 'Hohe Sonne' ist ein gesegneter Ort", sagt der Eisenacher Architekt Michael Salzmann. Allein schon der Name! "Wenn in Eisenach Nebel ist, dann scheint auf der Hohen Sonne die Sonne, gibt es in Eisenach Schneematsch, liegt oben Schnee." Direkt am Rennsteig tummeln sich Einheimische und Urlauber, der Parkplatz ist fast immer voll. Eine touristische Nutzung könnte die Zukunft sichern, ist Salzmann überzeugt: "Da kann man nichts falsch machen, die Touristen sind schon da, nur die Location stimmt nicht."