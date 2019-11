Nach einer Wasserhavarie bleibt die Eisenacher Geschwister Scholl-Regelschule auch am Dienstag geschlossen. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 können jedoch von 7.50 Uhr bis 12.20 Uhr in der Schule betreut werden. Am Mittwoch beginnt nach Angaben der Stadt wieder der Unterricht für alle rund 260 Schülerinnen und Schüler.

Die genaue Schadenshöhe wird in den kommenden Tagen ermittelt. Ein Gutachter soll das Gebäude für die Versicherung untersuchen. Nach Polizeiangaben wurde an einer sanitären Einrichtung der Schule so manipuliert, dass sich Wasser über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude verteilen konnte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen laufen nach Angaben der Polizei noch. Bislang sei nicht abschließend geklärt, ob ein Schüler für die Tat verantwortlich sei, sagte ein Sprecher.