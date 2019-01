Spezialeinsatzkommando überwältigt Mann in Eisenach

In Eisenach ist am Sonntagabend das Spezialeinsatzkommando der Thüringer Polizei im Einsatz gewesen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN überwältigten die Beamten gegen 23 Uhr einen Mann. Er soll sich zuvor in seiner Wohnung verschanzt haben. Die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei wollte am Morgen noch keine Einzelheiten nennen. Sie bestätigte auch nicht, dass der Mann mit einer Bombenexplosion gedroht haben soll.

Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Thüringen im Einsatz in Eisenach. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel