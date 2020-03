Der Sommergewinn in Eisenach fällt in diesem Jahr aus. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt MDR THÜRINGEN. Grund sei der Schutz vor dem um sich greifenden neuartigen Coronavirus. Der Sommergewinn in Eisenach ist Deutschlands größtes Frühlingsfest und immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Es sollte am 20. März beginnen und bis zum 29. März dauern. Auch die beiden sogenannten Kommersche eine Woche zuvor wurden abgesagt.