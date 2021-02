Frühlingsfest erneut abgesagt "Der Sommergewinn spukt in unseren Köpfen"

Hauptinhalt

Ohne Sommergewinn kann es in Eisenach eigentlich nicht Frühling werden – denn da vertreibt Frau Sunna traditionell den Winter. Im vergangenen Jahr wurde das Frühlingsfest als eines der ersten Großereignisse in Thüringen wegen der Pandemie abgesagt. Auch 2021 muss der Festzug ausfallen. Was heißt das für die vielen Ehrenamtlichen der Sommergewinnszunft, die jetzt eigentlich Hochsaison hätten? In diesem Jahr beschäftigen sie sich anders, aber auch das hat fast immer mit Sommergewinn zu tun.