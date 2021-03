"Wohlan, zum Kampf bin ich bereit, den Sieg will ich heute erringen!" Die Kampfansage von Frau Sunna klingt wie immer – aber es ist doch völlig anders. Kein Menschengedränge auf dem Marktplatz, kein Umzug mit Pferden, kostümierten Kindern, Musikkapellen, keine ausgelassenen Menschen überall in der Stadt. Stattdessen streiten Frau Sunna und der Winter in der Werkstatthalle der Sommergewinnszunft.

Eiskrone reicht bis zur Neonröhre

Ihre Festwagen stehen nebeneinander an der Rückwand, der Winter reicht mit seiner Eiskrone an die Neonröhren an der Decke. Nur wenige Helfer der Zunft sind dabei, haben die Wagen rangiert, die Szenerie mit bunten Blütenzweigen dekoriert. Es ist die Notlösung der Notlösung: Eigentlich sollte das Gespräch im Freien aufgezeichnet werden, auf einem Schulhof. Weil es aber heftig regnet an diesem Samstagmittag, wurde der Streit in die Werkstatt verlegt. Das Streitgespräch wurde in die Werkstatt der Sommergewinnszunft verlegt, Bildrechte: Ruth Breer/MDR

Der Winter hat keine Chance. Roberto Fink, der eigentlich sein 20-jähriges Jubiläum als eisiger Streiter hätte begehen können, wettert und schüttelt die Ketten, bemüht seine Nordwinde – aber vergebens. Es sei "nicht so aufregend gewesen wie die Jahre zuvor", sagt er nachher. Anna Heß setzt sich als Frau Sunna durch. Nach ihrer Premiere vor zwei Jahren hatte sie keinen Auftritt mehr vor großem Publikum und freut sich heute. Es habe „sehr viel Spaß gemacht“. Beide sind sorgfältig von Maskenbildnerinnen des Landestheaters Eisenach hergerichtet worden.

Aufzeichnung wird online gestellt

Auch drei Germanen der Sommergewinnszunft haben dann noch ihren Auftritt: Sie entzünden die mit bunten Bändern geschmückte Strohpuppe, die den Winter symbolisieren soll. Auch das wird alles aufgezeichnet, um es online zu veröffentlichen: damit möglichst viele ein wenig Sommergewinn miterleben können. "Wir wollten an diesem Brauch festhalten", sagt Zunftmeister Torsten Daut. Es habe auch früher schon Jahre gegeben, wo nur eine Strohpuppe verbrannt wurde. Hauptsache, der Sommergewinn bleibt im Gedächtnis.

Kleine Feiern, statt große Menschenmenge

Bei den Kindern im Eisenacher "Regenbogenhaus" klappt das ganz offensichtlich gut. Beim Sommergewinnsfest am Freitagmorgen kommt sogar kurz die Sonne heraus. Die Kinder sind in Gruppen auf dem Spielplatz versammelt und wissen sogar die Symbole des Frühlingsfestes zu benennen: Ei, rufen sie, Brezel und Hahn. Und auch den Schlachtruf kennen alle und schreien ihn kräftig heraus: "Gut Ei, gut Ei und Kikeriki!" Den Ruf wiederholen sie an diesem Vormittag so oft, dass sie ihn sehr sicher im nächsten Jahr nicht vergessen haben. In Kindertagesstätte "Regenbogenhaus" veranstalten die Kleinen ihren eigenen Sommergewinn. Bildrechte: Ruth Breer/MDR

Auch ein Streitgespräch gehört zum Fest im Regenbogenhaus. Sonne und Winter sind jeweils doppelt besetzt. Und siehe da: Leni und Amalia wollten gerne Winter sein – "weil man da Schlitten fahren kann" - und deshalb streiten zwei Jungen, Mason und Leandro als "Sunna". Alle vier haben ihre Gedichte gut gelernt, mit Mama und älteren Geschwistern. Kleine Botschafter eines alten Brauchtums.

Häuserschmuck ist Herzenssache

Schon seit mehr als 40 Jahren schmückt Bernd Schubert sein Haus am Ehrensteig. Wegen des Kunstschiefers kann er keine Papierblüten mehr aufhängen. "Die versauen mir die Fassade", erzählt er. Eigentlich findet er den Hausschmuck früherer Zeiten viel schöner, Tannenzweige nämlich, aber die sind heute schwer zu bekommen. Also befestigt seine Frau Bettina mit einem langen Besenstieg Eierketten an der Fassade. Außerdem werden Kränze mit bunten Bändern, Hähne und Brezeln aufgehängt. Häuserschmuck sei eine Herzenssache, sagt Bettina Schubert. Ihr Vater habe erzählt, dass nur dann nicht geschmückt wurde, wenn es einen Todesfall gab oder Krieg war. Auch ohne Umzug wurden einige Häuser geschmückt. Bildrechte: Ruth Breer/MDR

Normalerweise haben die Häuserschmücker am Ehrensteig in der Weststadt viel Publikum. Der Festzug zieht durch ihre schmale Straße. Und weil hier viele ihre Häuser phantasievoll zum Frühlingsfest herausputzen, flanieren viele Besucher schon vorher oder im Anschluss an das Streitgespräch dort entlang. Aber Schmücken ohne Festzug? "Das gehört einfach hier hinten dazu“, sagt ein Nachbar der Schuberts, Peter Rommel. So traurig das sei, dass der Festzug ausfalle - "wir lassen uns das nicht nehmen. Eine Kleinigkeit ist besser als gar nichts.“