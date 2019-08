Der historische Ort ist heute in Eisenach so gut wie vergessen – auch wenn eine Gedenktafel daran erinnert: "Hier stand der Gasthof 'Zum Mohren', in dem am 9. August 1869 unter der Führung August Bebels und Wilhelm Liebknechts die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet wurde." Die Tafel aber hängt an dem gelben Klinkerbau in der Alexanderstraße, Ecke Querstraße "in unerträglicher Höhe", sagt Reinhold Brunner, als Bildungsamtsleiter der Stadt Eisenach zuständig für das Stadtarchiv. Ein zweiter authentischer Ort von 1869 ist dafür in den Mittelpunkt gerückt: der einstige Gasthof "Goldener Löwe" in der Marienstraße. Dort wurde der Partei-Kongress am 7. August eröffnet – seit 1969 befindet sich in dem Gebäude eine Gedenkstätte.