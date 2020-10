Der Eisenacher Stadtrat hat am Dienstagabend seinen vier Jahre alten Beschluss zu Zirkussen mit Wildtieren aufgehoben. Auf Antrag der SPD hatte er damals entschieden, keine Flächen an Zirkusse zu vergeben, in denen Wildtiere wie Affen, Elefanten oder Reptilien gezeigt werden.

Mit dem Beschluss des Eisenacher Stadtrats sind Zirkusse mit Wildtieren in der Stadt erlaubt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO