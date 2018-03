Immer wieder schweift er ab, regt sich über seine lange zurückliegende Scheidung auf, über Juristen, die nichts verstanden hätten, über Ärzte, die falsche Gutachten schrieben. Dann wieder spricht er von verständnisvollen Therapeuten und Polizeibeamten, die Verständnis dafür hätten, dass er anderen Gewalt antun wolle. Er erzählt den Richtern, dass er Erbe eines Millionenvermögens sei, und dass ein Meininger Staatsanwalt immer bei ihm anrufe, um etwas über die PI Eisenach zu erfahren. Der Mann ist vorläufig in der Psychiatrie untergebracht, in den Akten ist von schizoiden Zügen, Narzismus und Großspurigkeit die Rede.

Die Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus, ihr Ziel ist eine Unterbringung in der Psychiatrie. Der Angeklagte selbst hält sich nicht für krank, ein Arzt habe ihm mal eine "posttraumatische Verbitterungsstörung" attestiert, damit könne er sich anfreunden. Schuld daran sei die Justiz. 297 Briefe habe er im Laufe seines sechsmonatigen Aufenthaltes in der Psychiatrie geschrieben, sagt er, viele doppelt, davon habe er Beschwerden an der Patellasehne und am Daumengelenk. Nur auf wenige seiner Briefe habe er eine Antwort bekommen, beklagt sich der Mann. Auch ans Meininger Landgericht hat er geschrieben und Fotos von Wölfen, Füchsen und Wildschweinen beigelegt. Die Verhandlung funktioniert gut, weil der Vorsitzende Richter es schafft, den Angeklagten zu beruhigen, wenn es nötig ist. Und ihm sagt, wenn er zu weit geht. Zwischenrufe des Angeklagten bleiben nach der Androhung, ohne ihn weiterzuverhandeln, aus.