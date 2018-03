Im Justizzentrum Meiningen wird der Fall verhandelt. Bildrechte: MDR/Bert Weber

Vor dem Landgericht Meiningen muss sich am Mittwoch ein 56-Jähriger wegen Stalkings seiner ehemaligen Lebensgefährtin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, der Frau seit der Trennung im Januar 2016 über Monate nachgestellt zu haben. Er soll ihr über 1.000 WhatsApp-Nachrichten, SMS oder E-Mails zugesandt haben und bei einem Handgemenge einen Bluterguss an ihrem Oberarm verursacht haben. Außerdem soll er die Reifen des Fahrzeugs seiner ehemaligen Partnerin zerstochen und sie im Straßenverkehr mehrfach genötigt haben. Als Vorwürfe sind aufgelistet Nachstellung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahl. Der Eisenacher soll auch Behördenmitarbeiter schriftlich oder mündlich bedroht oder beleidigt haben. Wie das Landgericht im Vorfeld der Verhandlung mitteilte, vertritt die Staatsanwaltschaft die Ansicht, dass der Angeklagte bei seinen Taten nicht schuldfähig gehandelt hat. Die Anwaltschaft strebt an, den Mann in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Für den Fall sind vier Verhandlungstermine angesetzt.