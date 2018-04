Heinz Brenner arbeitet derzeit an einem Konzept, um das Gebäude denkmalschutzgerecht zu erhalten. Er strebt nach eigenen Angaben eine Mischnutzung an. Die Immobilie soll für Bürger und Stadt geöffnet werden. Vorstellbar seien nach seinen Worten Konzerte, Kultur, Kunst und Bildung. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1889 und war seit 1921 im Besitz der evangelischen Kirche. Nach dem Umzug des Landeskirchenamtes stand die Immobilie in exponierter Lage seit 2011 jahrelang leer. Es hatte sich kein Investor gefunden. Vorhandene Angebote wurden verworfen. Der 53-jährige Heinz Brenner will nun mit seiner Familie und der gemeinnützigen Kultur- und Denkmalstiftung dem Gebäude neues Leben einhauchen. Die Pläne, ein hochklassiges Hotel daraus zu machen, habe er mittlerweile verworfen. „Das hätte die Inneneinrichtung und die original erhaltene umfangreiche Holzvertäfelungen beschädigt.“, sagte der Stifter MDR THÜRINGEN.

Heinz Brenner ist der 1. Vorsitzende der Stiftung. Bildrechte: MDR/Blanka Weber

Mit der Stadt will er nun Kontakt aufnehmen und ein Konzept erarbeiten, "im Sinne des Erhaltens als Denkmal und Kulturobjekt". Bereits als Kind habe er die Immobilie immer wieder bewundert, als er einige Male mit seinem Vater in Eisenach zu Besuch war. Sein Großvater war Gutsverwalter der Familie von Eichel-Streiber. 1889 ließ Friedrich Eduard von Eichel-Streiber das Gebäude im Stil des Historismus erbauen. Geht es nach Heinz Brenner, so könnten künftig Trauungen im weiß-goldenen barocken Saal stattfinden, ebenso Konzerte, Veranstaltungen und Theater. Zum Tag des offenen Denkmals, am 9. September, wird er die Immobilie erstmals in Teilen auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen.