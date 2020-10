Schadensermittlung Landestheater Eisenach nach Brand noch Monate gesperrt

Nach dem jüngsten Brand bleibt das Landestheater Eisenach voraussichtlich noch mehrere Monate gesperrt. Der Eisenacher Kulturdezernent Ingo Wachtmeister sagte MDR THÜRINGEN, die Fachleute arbeiteten noch an den Gutachten. Bis dahin sei weder die Schadenshöhe noch die Dauer der Arbeiten genauer einzuschätzen.

So werde ermittelt, wie Stuhlpolster und Spiegel am besten gereinigt werden, um die Folgen des Rauchs zu beseitigen. Nach Wachtmeisters Angaben ist noch offen, wie stark Maschinenzüge und Trägersysteme im Bereich der Bühne geschädigt sind.

Ziel des Theaters sei es, zumindest die Vorbühne so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. Selbst das werde aber mindestens zwei- bis dreieinhalb Monate dauern, so der Kulturdezernent. Er sei froh, dass das Theater mittlerweile versichert ist. Die Versicherung war erst kürzlich auf Druck des Eisenacher Stadtrats abgeschlossen worden.