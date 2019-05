Sein Herz und sein ganzes Engagement gehören dem Deutschen Roten Kreuz, seit er 1976 junger Sanitäter wurde. "Das war der Beginn einer nun über 40 Jahre dauernden tiefen Freundschaft", erinnert sich Olaf Braun auch mit etwas Stolz. Und gleichzeitig widmet er die Auszeichnung als "Thüringer des Monats" dem gesamten Team von rund 80 ehrenamtlichen Helfern, für die er als Kreisbereitschaftsleiter des DRK in Eisenach die Verantwortung trägt. "Sie helfen alle gern. Es muss keiner, sie wollen alle – das macht das Team aus." Eine Rettungshundestaffel sucht vermisste oder orientierungslose Personen, die Bergwacht kommt in unwegsamem Gelände zum Einsatz und der Sanitätsdienst betreut zum Beispiel Menschen, die ihre Häuser nach einem Brand verlassen mussten.

Stellvertretend für das ganze Team gibt Martina Zwetzschke den Dank an ihren Chef gern zurück: "Der Olaf ist für uns wie so ein Papi. Er hat uns alle im Blick, keiner ist hintenan gestellt. Wir fühlen uns wohl bei ihm. Was er sagt hat Hand und Fuß und er hat einen großen Wissensfundus. Er fördert uns, fordert uns und lebt uns aber auch alles vor."

Seinen bisher größten Einsatz hatte Olaf Braun im Jahr 2002 beim Elbe-Hochwasser in der Nähe von Torgau. Dort haben die Eisenacher eine Woche lang 50 Anwohner versorgt, die ihre Häuser verlassen mussten. Außerdem waren sie in diesem Zeitraum für die Essenversorgung zuständig und haben pro Mahlzeit 300 bis 400 Portionen zubereitet.

Auch bei Großveranstaltungen wie dem Eisenacher Sommergewinn und dem GutsMuths Rennsteiglauf ist Olaf Braun mit seinen Eisenacher DRK-Helferinnen und –Helfern immer zur Stelle – falls etwas passiert und auch um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel mit heißem Tee zu versorgen. Auch bei der traditionellen Kloßparty am Abend vor dem Rennsteig-Supermarathon ist das DRK mit zur Stelle, um die frisch gekochten Klöße an die Läuferinnen und Läufer zu verteilen. Der Rennsteiglauf ist immer ein Highlight, sagt Olaf Braun: "Ich habe Hochachtung vor all denjenigen, die am Samstagmorgen um 6 Uhr starten, um eine ganz, ganz weite Strecke durch den Thüringer Wald zu laufen. Und ich bin gern bereit, morgens da zu sein für alle Fälle."