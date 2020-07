Neues Einkaufszentrum Richtfest am "Tor zur Stadt" in Eisenach

Am Projekt "Tor zur Stadt" in der Eisenacher Bahnhofstraße ist am Mittwochnachmittag Richtfest gefeiert worden. Die May-Gruppe aus Schleswig-Holstein investiert nach eigenen Angaben 27 Millionen Euro in ein Fachmarktzentrum mit 620 Parkplätzen. Ende September soll das Gebäude mit rund 8.000 Quadratmetern Nutzfläche den Mietern übergeben werden, die einen Monat später bereits öffnen wollen, teilte Geschäftsführer Michael May mit.