Ein Fußgänger ist in Eisenach von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Stedtfeld. Der 79-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 21-jährige Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Zum Unfallhergang sind noch keine Details bekannt - die Polizei ermittelt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 16:35 Uhr. (Symbolbild) Bildrechte: dpa