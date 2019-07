Auf der Autobahn 4 bei Eisenach in Richtung Dresden hat es am Freitagnachmittag mehrere Unfälle hintereinander gegeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhren die Autos mit unangepasster Geschwindigkeit bei Starkregen. Ein Auto hat sich überschlagen und liegt auf dem Dach, andere sind in den Straßengraben gerutscht. Auch am Stauende ereignete sich ein Auffahrunfall. Insgesamt sind mindestens acht Fahrzeuge beteiligt. Acht Rettungswagen sind vor Ort bzw. in der Anfahrt. Es gibt derzeit einen Schwerverletzten. Die A4 ist zwischen Eisenach-West und -Ost gesperrt.