Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben der Autokonzern Ford und sein heute insolventer Thüringer Ex-Zulieferer Mitec einen Vergleich geschlossen. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf einen Ford-Sprecher. Nach Informationen der Zeitung zahlt Ford zehn Millionen Euro an den Mitec-Insolvenzverwalter. Zur Summe habe sich der Ford-Sprecher nicht äußern wollen, weil Vertraulichkeit vereinbart worden sei.

In dem Rechtsstreit ging es um ein Bauteil, das Mitec zunächst für Ford gefertigt hatte. Der Zulieferer hatte dem Konzern vorgeworfen, Zeichnungen und Daten für das sogenannte Masseausgleichsystem an einen Konkurrenzen in Mexiko weitergegeben zu haben, um es von diesem billiger beziehen zu können.