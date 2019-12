Das Etikett "Welterbe" zieht vor allem Weitgereiste an. Inzwischen kommt jeder vierte der rund 300.000 Gäste, der im Jahr eine Führung auf der Wartburg bucht, aus dem Ausland, allen voran US-Amerikaner und Niederländer. Vor 20 Jahren waren es noch deutlich weniger, schwankte der Anteil zwischen neun und 16 Prozent. Auch Besucher aus Asien planten häufig ihre Auslandsaufenthalte mit Hilfe der Welterbe-Liste, sagt Günter Schuchardt. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Mit dem Titel sind keine direkten materiellen Vorteile verbunden. Allerdings verpflichten sich alle beteiligten staatlichen Stellen bereits im Antragsverfahren, die künftige Welterbestätte in einem guten Zustand zu halten. Das erleichtere den Zugang zu Fördermitteln, sagt der Burghauptmann. Mit einem Programm des Bundes, das eigens für die Welterbe-Orte aufgelegt wurde, konnten die Burgmauern aufwändig restauriert und gesichert werden. Insgesamt, so schätzt Schuchardt, flossen in den vergangenen 20 Jahren mit Hilfe von Bund und Land rund 35 Millionen Euro in die Bausubstanz. Zuletzt wurde zum Reformationsjubiläum die Vorburg saniert.