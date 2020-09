An erster Stelle stehe die Sicherheit der Besucher aus allen Teilen Deutschlands, so die Stiftung. Der Historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg ist seit Jahren ein Besuchermagnet. An den Adventswochenenden zieht er jeweils mehr als 10.000 Gäste auf die Burg.

Trotz Corona sollen in den Thüringer Städten Weihnachtsmärkte stattfinden, allerdings unter strengen Auflagen. Dabei setzen die Städte auf unterschiedliche Konzepte, um den besonderen Corona-Regeln gerecht zu werden. So wird in Erfurt in den kommenden Wochen etwa mit dem Altstadtherbst die Machbarkeit getestet und das Konzept gegebenenfalls übertragen.