In Eisenach soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) kündigte am Freitagmittag an, dass die Stände auf dem Marktplatz in diesem Jahr länger stehen sollen als sonst - und zwar vom 13. November bis zum 30. Dezember.

Allerdings wird es keine beheizten Hütten geben, hochprozentiger Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden. Der Markt wird umzäunt, es soll getrennte Ein- und Ausgänge geben. Maximal 1.000 Besucher dürfen sich auf dem Gelände aufhalten. Ein Zugangssystem mit Kameras soll das überwachen. Am Volkstrauertag und am Totensonntag wird der Markt geschlossen bleiben.

Weihnachtsmarkt noch mit offenen Fragen

Oberbürgermeisterin Katja Wolf sagte, es müsse eine neue Normalität mit Corona geben. Die Menschen sollten sich mit dem gebotenen Abstand auf dem Markt treffen können. Die längere Laufzeit begründete sie zum einen damit, dass sich die Gäste besser verteilen könnten. Zum anderen müsse sich der Markt auch mit weniger Besuchern wirtschaftlich rechnen. Die Markthändler seien von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt. Das Konzept für den Weihnachtsmarkt steht vorerst (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Wolf kündigte an, das Konzept anzupassen, falls es doch zu eng werde auf dem Platz. Falls die Zahl der Corona-Fälle deutlich steigen sollte, dann rücke der Weihnachtsmarkt "in weite Ferne". Das Vorhaben wurde nach ihren Angaben in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt vorbereitet. Das Hygienekonzept muss aber noch von der Behörde geprüft werden. Die Stadt Eisenach richtet den Weihnachtsmarkt nicht selbst aus, sondern arbeitet seit Jahren mit einem Berliner Veranstalter zusammen.

